ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО
Боевые машины получили дополнительную бортовую защиту от противотанковых боеприпасов
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Новейшие российские танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Боевые машины используют для ведения огня по позициям украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, в прямых столкновениях танки пока не участвовали.
Собеседник агентства рассказал, что боевое слаживание экипажей проходило на полигонах Донбасса с конца 2022 года. Кроме того, бронетехника получила дополнительную бортовую защиту от противотанковых боеприпасов.
Т-14 «Армата» - новейший российский танк с необитаемой башней. Его производство началось в 2021 году на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Боевая машина в 2020 году прошла испытания в Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новейший российский танк изменит в зоне СВО.
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