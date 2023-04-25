ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО

Новейшие российские танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Боевые машины используют для ведения огня по позициям украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, в прямых столкновениях танки пока не участвовали.

Собеседник агентства рассказал, что боевое слаживание экипажей проходило на полигонах Донбасса с конца 2022 года. Кроме того, бронетехника получила дополнительную бортовую защиту от противотанковых боеприпасов.

Т-14 «Армата» - новейший российский танк с необитаемой башней. Его производство началось в 2021 году на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Боевая машина в 2020 году прошла испытания в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новейший российский танк изменит в зоне СВО.