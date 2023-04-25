Гнев русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день

Артиллеристы каждый день наносят сокрушительные удары по ВСУ. Украинские националисты не всегда успевают даже среагировать.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска продолжают теснить боевиков ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Каждый день они уничтожают опорные пункты и бронетехнику украинских националистов, для чего активно задействуют артиллерию. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой русских пушек в одном видео.
Так, в Минобороны РФ показали кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С». Расчеты уничтожили бронетехнику, артиллерию и замаскированные укрепрайоны ВСУ. 152-миллиметровые самоходные гаубицы способны вести огонь на расстоянии до 30 километров. С помощью разных видов боеприпасов они наносят максимальный урон как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.
Также на видео попала боевая работа расчета 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Артиллеристы поразили позиции ВСУ во время контрбатарейной борьбы. Отдельного упоминания заслуживают артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск. Они уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на правом берегу Днепра. Для этого десантники использовали 120-миллиметровые самоходные орудия «Нона».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО. Боевое слаживание экипажей проходило на полигонах Донбасса с конца 2022 года.
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