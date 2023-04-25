Спорная стратегия: почему Вашингтон опасается неудач ВСУ?

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Politico: в администрации Байдена не верят в успех контрнаступления ВСУ

Фото, видео: REUTERS / Sofiia Gatilova; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

США указывают на большое количество потерь и проблемы с поставками нового оружия Киеву.

Вашингтон опасается роста запросов Украины на фоне невероятных потерь. По данным американского издания Politico, убитых уже больше 100 тысяч. К тому же ВСУ израсходовали огромное количество боеприпасов и вооружения, а западные поставки не успевают за запросами.

Командующий ВСУ в Харьковской области в интервью испанской газете El País и вовсе заявил, что Киеву никогда не будет хватать людей и техники. На этом фоне работникам украинских военкоматов приходится хватать всех без разбора, чтобы хоть как-то укомплектовать армию.

Судя по кадрам из Одессы, молодых людей останавливают на улицах и под дулом автоматов «приглашают» в военкоматы. Тех, кому удается сбежать, буквально вытаскивают из автомобилей и снова доставляют в пункты комплектования.

Тема:
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