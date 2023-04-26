«Замкнутый круг»: какая прививка может снизить риск смерти от болезней сердца

Пневмококковая инфекция — одна из самых опасных недугов. Как избежать смертельного исхода?

Укол от пневмококковой инфекции сильно снижает риск развития пневмонии, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Об этом порталу Газета.ру рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

До создания универсальной вакцины эта инфекция приводила к смерти 1,6 миллиона человек ежегодно. Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) даже признала этот недуг одним из самых опасных в мире.

Вирус — один из основных возбудителей пневмонии, которая особенно опасна для людей пожилого возраста. Прежде всего это связано с возрастными изменениями иммунитета, а также с наличием хронических заболеваний.

«Пожилые люди находятся в группе высокого риска заболевания пневмонией, при этом возрастает и вероятность неблагоприятного исхода пневмонии из-за возникающих сердечно-сосудистых осложнений. Этот замкнутый круг способна прервать своевременная вакцинация от пневмококковой инфекции», — считает специалист.

Сделать прививку сейчас рекомендуют пациентам, которые находятся в группе риска: граждане от 65 лет и старше. Особенно такая рекомендация относится к тем, у кого есть хронические заболевания, связанные с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких. Ткачева считает, что наличие этих недугов — одна из причин поскорее вакцинироваться, чтобы обеспечить здоровое старение.

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