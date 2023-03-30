Какие болезни провоцирует ротавирус и как от них защититься?

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Полина Долгова
Полина Долгова 46

Врач Усенко: при ротавирусе могут развиться пневмония, энцефалопатия и панкреатит

Какие болезни провоцирует ротавирус и как от них защититься?

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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По словам эксперта Дениса Усенко, у пациентов с ротавирусной инфекцией регистрируют поражение сердца, легких и почек.

Ротавирус может быть возбудителем многих серьезных болезней. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням Денис Усенко изданию Газета.ру.

По словам эксперта, на фоне ротавирусной инфекции может развиться судорожный синдром, при котором случается непроизвольное сокращение мышц и развиваются энцефалит, пневмония, панкреатит и энцефалопатия.

По данным исследования российских ученых, у пациентов с ротавирусной инфекцией нередко фиксируется поражение сердца и легких в виде пневмонии и поражение почек.

«Так, нарушение функции почек регистрируется в остром периоде у пациентов с ротавирусным гастроэнтеритом в 17% случаев», — отмечает Усенко.

Врач выражает обеспокоенность тем, что в последнее время меняется сезонность заболеваемости ротавирусом. Усенко считает, что осенью дети, равно как и в летний сезон, могут заболеть не только энтеровирусом, который прежде ассоциировали только с появлением острой диареи в летнем отпуске, но и также ротовирусной инфекцией.

В заключении специалист отметил, что тяжесть протекания болезни и наличие сопутствующих поражений других органов и систем могут быть совершенно разными.

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