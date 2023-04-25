Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 4 694

Была ли допущена врачебная ошибка и когда произошла трагедия?

Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе

Фото: Instagram* / masalitin.vasilii

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В Москве на 33-м году жизни умер актер Василий Масалитин. Звезда экранов ушел из жизни во время проведения хирургической операции в одной из столичных клиник. СК РФ проводит проверки для установления обстоятельств инцидента. Об этом сообщило издание ИА Regnum.

Уточняется, что артист скончался еще 13 февраля, доследственная проверка началась 20 апреля. Источник отметил, что правоохранительные органы не отрицают наличие вины медиков в произошедшем. В настоящее время уголовное дело не возбуждено.

Известно, что Масалитин должен был пережить операцию на ноге, однако после введения в наркоз пациент так и не пришел в сознание, сообщили коллеги знаменитости.

Василий Масалитин принимал участие в съемках многих известных сериалов, он имел эпизодические роли в «Реальных пацанах», «Ольге», «Изменах» и других популярных ситкомах.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда «Агента национальной безопасности» Геннадий Богачев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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