Умер звезда «Агента национальной безопасности» Геннадий Богачев

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Знаменитости было 78 лет. Всю жизнь он посвятил кинематографу и театру.

Умер звезда «Агента национальной безопасности» Геннадий Богачев

Фото: Белинский Юрий / ТАСС

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Народный артист России Геннадий Богачев умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Эту информацию предоставила пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ), где он вел актерскую деятельность.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — говорится в заявлении пресс-службы культурного учреждения.

Богачев всю карьеру играл именно в БДТ. В этом театре он оказался еще в 1969 году, сразу после окончания Ленинградского театрального института. Артист играл юных красавцев-героев, а также характерных личностей в драмах, комедиях и других жанрах. Одни из самых известных его появлений — роли в спектаклях «Ханума», «Ревизор», «Пиквикский клуб», «Волки и овцы», «На дне». Всего на счету у знаменитости выше 50 ролей.

Также Богачев запомнился зрителям благодаря своей работе в кино. Он играл в популярных проектах и сериалах, в числе которых «Отпуск в сентябре», «Агент национальной безопасности», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Мастер и Маргарита».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти участника и судьи «Танцев со звездами» Лена Гудмана.

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