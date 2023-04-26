«Эксперименты на людях»: чем опасен захват боевиками биолаборатории в Судане

Распространение возбудителей опасных заболеваний и так может серьезно навредить человечеству, но в атакованном комплексе могут оказаться и более опасные патогены.

В Судане боевики захватили биологическую лабораторию с образцами возбудителей опасных заболеваний. Представитель ВОЗ в стране сообщил, что там хранились образцы полиомиелита, кори и холеры. Военный историк Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru оценил опасность содержимого лаборатории и раскрыл, что еще могло там храниться.

Эксперт считает, что лаборатория может скрывать многие экспериментальные штаммы, от которых нет средств защиты и которые не лечатся обычными лекарственными средствами или антибиотиками.

«Мы же не знаем, кому принадлежит эта лаборатория. Вероятность того, что эта лаборатория подконтрольна Пентагону — очень большая. И конечно, опасность того, что штаммы могут разлететься вначале по Судану, потом по соседним странам Африки, а из них, соответственно, дальше пойти по всему миру, в общем, существует», — объяснил Кнутов.

Военный историк отметил необходимость помещения под контроль всех людей, которые находились в лаборатории без спецкостюмов. Их нужно обследовать и изолировать срочном порядке. Эксперт не отрицает, что в Судане могли храниться образцы сибирской язвы, ведь история насчитывает несколько случаев ее искусственного распространения. В 2000-х споры, содержащие инфекционную болезнь, рассылали в конвертах.

«Если это лаборатория ВОЗ, там вряд ли будут подобного рода заболевания в силу того, что ВОЗ занимается в основном изучением болезней, характерных для стран Африки — данного региона. А вот Пентагон занимается, в первую очередь, воздействием тех или иных заболеваний на представителей той или иной расы, той или иной национальности. Таким образом, в общем, фактически эксперименты ставятся на людях <…> Если это лаборатория Пентагона, то могут быть любые способы передачи — и письма, и конверты, и животные. Пределу человеческой фантазии нет», — прокомментировал Кнутов.

В заключение он добавил, что утечка штаммов ВОЗ также остается опасной для человечества, но их применение в боевом смысле исключено. Чего нельзя сказать о разработках Минобороны США. Их штаммы, подчеркнул эксперт, не имеют антидотов и отличаются высочайшей степенью заразности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ исследует найденные в лабораториях Украины патогены.