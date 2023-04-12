Минобороны исследует найденные в лабораториях Украины патогены болезней: чем они опасны?
Начальник РХБЗ Кириллов заявил об изучении 240 патогенов с украинских лабораторий
Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini
Большая часть исследуемого материала касается сибиреязвенной болезни и холеры.
Российское оборонное ведомство изучает обнаруженные в лабораториях Незалежной 240 патогенов серьезных заболеваний, среди которых есть холера и сибирская язва. Эту информацию сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана. Мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», — сказал он в ходе выступления на Совете Федерации.
По его словам, у России есть вакцины и препараты против таких болезней. При этом РХБЗ ведет совместную работу с Минздравом и Роспотребнадзором по этому вопросу.
Стоит отметить, что по мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, военно-биологическая оккупация Украины полностью возложена на США. Вашингтон построил больше полусотни лабораторий на украинской территории, в которых проводились засекреченные опыты и исследования над людьми.
В том числе Яровая заявила, что Пентагон, вероятно, хотел собирать и исследовать патогены, способные поражать генотипы человека, животных и растений. Также США изучали восприимчивость украинцев с разных частей государства к опасным инфекциям различных видов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ предупредили о возможной подготовке провокаций с биооружием в Польше.
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