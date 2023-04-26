На карте природных пожаров территория Урала и части Сибири выглядят словно раскаленное пятно. Тяжелее всего сейчас в Свердловской области и Забайкальском крае.

От воды сейчас бы не отказались жители Забайкалья и Урала. Там полыхают пожары. Огонь уже уничтожил деревообрабатывающий комбинат и несколько населенных пунктов. К тушению пришлось даже подключать авиацию. Виной всему снова пресловутый человеческий фактор, один человек погиб. Все расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Огонь буквально поглотил Свердловскую область — горят даже многоквартирные дома. Пылают сразу восемь деревень. В поселке Сосьва идет экстренная эвакуация — пламенем объята половина населенного пункта. Сгорели 150 домов, один человек погиб. Стихия продолжает захватывать все новые территории.

Дома спасают пожарные расчеты. Отстоять деревню, как могут, пытаются и сами жители. Хоть немного сбавить жар стараются и с воздуха — на крыши домов падают тонны воды. Начался пожар со склада пиломатериалов. Запах гари почти сразу ощутили в одном из зданий ФСИН.

А это уже поселок Таежный — здесь огненный шторм накрывал здания одно за другим. Пламенем были охвачены десятки домов. Бороться со стихией жители даже не пытались — разрушительный тандем ветра и огня моментально испепелял все вокруг. Облако черной сажи окутало улицы, воздух раскалился. Времени на сборы просто не оставалось — люди спасались бегством.

Дальше, словно по цепочке, вспыхнула деревня Висим. Следом — Первоуральск и Байкалово. На карте природных пожаров территория Урала и части Сибири выглядит словно раскаленное пятно. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сухая и ветреная погода в регионах кардинально не поменяется. А значит, можно ждать ухудшения ситуации. Дальний Восток тоже под угрозой.

В Забайкалье сегодня тушили крупный пожар, который начался с мебельного комбината. Очень быстро огонь перешел на дома. Шесть из них выгорели за считанные часы. Пламя разгоняли мощные порывы ветра. Если бы не пожарный поезд и два вертолета Ми-8, все было бы гораздо хуже.

«В данных домах проживали 17 человек — в том числе семеро детей. По предварительным данным, пострадавших людей нет», — рассказал и. о. начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.

Точные причины пожаров в каждом конкретном случае еще предстоит установить. Но, как всегда, в числе версий есть и неосторожное обращение с огнем.