Поселок едва не сгорел от лесного пожара в Хабаровском крае

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Со стихией сражались сотрудники МЧС, авиалесоохраны и добровольцы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Хабаровском крае лесной пожар едва не уничтожил поселок. На борьбу со стихией бросили все силы. На помощь сотрудникам МЧС, авиалесоохраны и добровольной пожарной дружины прислали вертолет Ми-8.

Спасатели смогли остановить огонь в нескольких километрах от жилых домов. Обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты тушат возгорания на других направлениях в лесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тыве сгорел храм Устуу-Хурээ — один из крупнейших монастырских комплексов Сибири и объект культурного наследия, место паломничества буддистов со всего мира. Очаг возгорания возник в подсобном помещении, пламя быстро охватило все здание, а на ликвидацию пожара ушло несколько часов. Предварительная причина — короткое замыкание.

Как сообщили местные власти, комплекс будут восстанавливать, причем уже не в первый раз: храм построили в начале XX века, в 1930-х он был почти полностью разрушен, а новое здание открыли в 2012 году.

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