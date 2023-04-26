«Купцы-самодуры»: киевский режим возомнил себя творцом международного права

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 13

Политолог Светов: Киев возомнил себя творцом международного права для убийства граждан

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; из личного архива Юрия Светова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киев своими высказываниями фактически стремится легализовать убийства граждан. Но почему весь мир молчит и спускает это с рук?

В офисе украинского президента заявили, что международное право разрешает Киеву уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе. Политолог и публицист Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru опроверг возможность подобных привилегий и объяснил, чем мотивированы абсурдные высказывания киевского режима.

Эксперт назвал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка фантастическим. Он напомнил, что Киев до сих пор считает Крым и Донбасс своими территориями, поэтому подобные высказывания напрямую свидетельствуют о попытках легализации истребления собственных граждан, имущества и инфраструктуры.

«Были в старину такие купцы-самодуры, которые говорили: „Не перечь мне, хочу — деньги трачу на благотворительность, хочу — сожгу их“. И здесь то же самое. Что за международное право? Где он такое выкопал право уничтожать население страны, которую от называет своей», — прокомментировал Светов.

Политолог объяснил, что Киев фактически продолжает то, что он уже восемь лет делал во время, так называемой, АТО. По его словам, такое поведение можно сравнить лишь с гитлеровской Германией, которая уничтожала мирное население своей страны.

«Это попытка запугать. Они бомбят и говорят: „Донецк — это наш украинский город, мы бомбим Донецк, стреляя по школам, по базару, по торговым центрам, и убивая там людей. Крым наш, и давайте атаковать и его“. Обоснований того, что говорит Подоляк, нет в мировом праве. Но он полагает, что Украине все можно, ей все разрешено, и они могут сочинять собственное международное право», — подчеркнул Светов.

Эксперт в заключение добавил, что его крайне огорчает факт поддержки украинским населением власти, которая их же и истребляет. По его словам, сегодня киевский режим считает, что можно безнаказанно уничтожать Донбасс и Крым, завтра он приступит к Запорожью и Херсону, но и на этом не остановится — пойдет дальше по областям Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подоляк заявил о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе.

Тема:
Спецоперация
26 апр
Защитники Донбасса отрезают боевикам ВСУ последние пути для подвоза резервов в Артемовск
26 апр
В Киеве готовят мероприятия по дискредитации России
26 апр
Российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк
26 апр
Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске
26 апр
Российская артиллерия под Кременной плотным огнем отодвигает ВСУ вглубь обороны
26 апр
Боевикам зенитки не нужны! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
25 апр
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
25 апр
Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
25 апр
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

17:49
Эффективны ли огурцы в борьбе с остеоартритом? Исследование
17:37
В Мурманской области проверяют данные о падении МиГ-31
17:13
Ушел из жизни звезда фильма «Вечный зов» Владимир Борисов
16:59
«Проверка связи»: найдено последнее селфи Наталии Власовой перед пропажей
16:46
«Купцы-самодуры»: киевский режим возомнил себя творцом международного права
16:31
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео