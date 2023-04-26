«Купцы-самодуры»: киевский режим возомнил себя творцом международного права

Киев своими высказываниями фактически стремится легализовать убийства граждан. Но почему весь мир молчит и спускает это с рук?

В офисе украинского президента заявили, что международное право разрешает Киеву уничтожать все, что находится в Крыму и Донбассе. Политолог и публицист Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru опроверг возможность подобных привилегий и объяснил, чем мотивированы абсурдные высказывания киевского режима.

Эксперт назвал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка фантастическим. Он напомнил, что Киев до сих пор считает Крым и Донбасс своими территориями, поэтому подобные высказывания напрямую свидетельствуют о попытках легализации истребления собственных граждан, имущества и инфраструктуры.

«Были в старину такие купцы-самодуры, которые говорили: „Не перечь мне, хочу — деньги трачу на благотворительность, хочу — сожгу их“. И здесь то же самое. Что за международное право? Где он такое выкопал право уничтожать население страны, которую от называет своей», — прокомментировал Светов.

Политолог объяснил, что Киев фактически продолжает то, что он уже восемь лет делал во время, так называемой, АТО. По его словам, такое поведение можно сравнить лишь с гитлеровской Германией, которая уничтожала мирное население своей страны.

«Это попытка запугать. Они бомбят и говорят: „Донецк — это наш украинский город, мы бомбим Донецк, стреляя по школам, по базару, по торговым центрам, и убивая там людей. Крым наш, и давайте атаковать и его“. Обоснований того, что говорит Подоляк, нет в мировом праве. Но он полагает, что Украине все можно, ей все разрешено, и они могут сочинять собственное международное право», — подчеркнул Светов.

Эксперт в заключение добавил, что его крайне огорчает факт поддержки украинским населением власти, которая их же и истребляет. По его словам, сегодня киевский режим считает, что можно безнаказанно уничтожать Донбасс и Крым, завтра он приступит к Запорожью и Херсону, но и на этом не остановится — пойдет дальше по областям Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подоляк заявил о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе.