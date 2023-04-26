Киев заявил о своем праве уничтожать все в Крыму и Донбассе
Подоляк заявил о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
При этом украинская сторона делает вид, что не замечает чудовищных потерь среди боевиков на фронте.
Украина «имеет право» на уничтожение всего, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Такое мнение выразил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, киевский режим не заинтересован в ударах по Москве. Но ему важны цели внутри вышеперечисленных территорий. Чиновник уверен, что подобное поведение гарантируется Украине международным правом.
«Юридически имеем право уничтожать все. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — заявил он в телеэфире.
Еще 21 апреля глава Украины Владимир Зеленский в своем заявлении отметил, что для Киева важно вернуть территории. При этом через два дня появилась информация о том, что ВСУ потеряли четыре тысячи боевиков убитыми за прошедшую неделю. Официально правительство Украины признало только 10% от этого числа. Таким образом власти Незалежной стараются скрыть от общественности реальное положение дел на фронте.
Ранее 5-tv.ru публиковал слова Зеленского о том, что сдача Артемовска откроет плацдарм для наступления ВС РФ.
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