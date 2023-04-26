Меньшиков рассказал, каким Бодров был в жизни и почему талант тут не при чем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16

Олег Меньшиков рассказал, каким был Сергей Бодров за кадром

Меньшиков рассказал, каким Бодров был в жизни и почему талант тут не при чем

Фото: Яковлев Александр / ТАСС

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Тем не менее не имевший профессионального образования актер стал одним из известных артистов в России. Почему?

Руководитель Московского драмтеатра и артист Олег Меньшиков назвал актера Сергея Бодрова, не имевшего образования по специальности, исключением из правил. Об этом сообщает сайт Аргументы и факты.

Так, во время подкаста на YouTube-канале «Table шоу» подняли тему про артистов без высшего театрального образования. Олег Меньшиков рассказал, что таких актеров он не котирует. На это утверждение руководителю театра привели в пример Сергея Бодрова. Меньшиков подчеркнул, что это скорее исключение из правил, нежели весомый аргумент.

«Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерскими способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми», — заявил артист.

Руководитель драмтеатра дополнил, что у Бодрова-младшего было гораздо больше талантов в жизни, нежели на экране. По его словам, Сергей выделялся своими личностными и социальными качествами.

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