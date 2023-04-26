Политолог оценил будущее Турции, если Эрдоган проиграет выборы

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 49

Политолог предрек проблемы в отношениях РФ и Турции при поражении Эрдогана

Политолог оценил будущее Турции, если Эрдоган проиграет выборы

Фото: NECATI SAVAS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас внутриполитическая в стране складывается не в пользу политика. Есть ли у него шансы снова завоевать доверие общества?

К власти в Турции может прийти более расположенный к сотрудничеству Западом, чем с Россией — этот сценарий вероятен, если действующий президент страны Реджеп Эрдоган проиграет на предстоящих выборах. Таким мнением с изданием Lenta.ru поделился политолог Дмитрий Леви.

По мнению эксперта, Эрдоган на международной арене ведет себя очень предсказуемо. Действуя в интересах страны, глава государства предпочитает лавировать между Западом и Россией, и всех это устраивает. Но новому лидеру, скорее, придется делать выбор, полагает эксперт.

Он также подчеркнул, что внутриполитическая ситуация сегодня складывается не в пользу Эрдогана. Ее усугубили, в частности, последние события в стране — землетрясение, инфляция, коррупция.

«Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — считает Леви.

Чтобы снова завоевать доверие общества, политику придется основательно обновить команду, в ином случае глава государства продолжит сдавать позиции.

Между тем эксперт уверен, что победа на выборах все же будет за Эрдоганом — ресурсов для этого у него все еще достаточно.

«Если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно. А это уже будет плохо для России, потому что любое новое лицо захочет и обновления курса», — не сомневается Леви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Реджеп Эрдоган отменил публичные выступления после сообщений о болезни.

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

19:21
Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
19:11
Меньшиков рассказал, каким Бодров был в жизни и почему талант тут не при чем
19:04
«Высокий сезон»: где в России можно отдохнуть с турецким комфортом?
18:59
Лучшие во всем: обществу «Знание» доверяют 84% россиян
18:53
Киев решительно требует вступления в НАТО, несмотря на несоответствие критериям
18:46
«Чтобы концерт продавался»: может ли тайная болезнь Власовой быть пиар-ходом

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео