«Останусь дома»: Эрдоган отменил публичные выступления после сообщений о болезни

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 384

Президент Турции Эрдоган отменил все мероприятия по совету врачей

«Останусь дома»: Эрдоган отменил публичные выступления после сообщений о болезни

Фото: NECATI SAVAS / ТАСС

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Во время прямого эфира глава Турции почувствовал себя плохо и приостановил общение с журналистами.

Запланированные на среду, 26 апреля, выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были отменены по рекомендациям врачей. Об этом сообщает TRT Haber, цитируя главу государства.

«Я благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире. По совету врачей, сегодня я буду отдыхать и останусь дома», — говорится в заявлении.

Во вторник глава государства отвечал на вопросы для местного телеканала, но внезапно почувствовал слабость и недомогание. Эфир прервали, и после длительной паузы президент вернулся, пожелав всем здоровья.

Как заявил сам Эрдоган, он заболел желудочным гриппом из-за большого количества предвыборной работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине.

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