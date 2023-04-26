«Чтобы концерт продавался»: может ли тайная болезнь Власовой быть пиар-ходом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 371

Продюсер Сергей Лавров: Власова могла инсценировать свою болезнь ради пиара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; из личного архива Сергея Лаврова;5-tv.ru

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Знаменитость была госпитализирована прямо во время корпоратива, а после — только жуткие подробности и ни одного подтверждения. Что на самом деле происходит с артисткой?

В СМИ появились сообщения, якобы у российской певицы Наталии Власовой после операции с искусственной остановкой сердца отказали почки. После артистку поместили в реанимацию и не пускали к ней никого. PR-агент певицы заявила, что врачи не дают положительных прогнозов. Комментировать ползущие в сеть слухи о тяжелом состоянии исполнительницы она тоже отказалась.

Возможно ли в современном мире настолько тщательно поддерживать конфиденциальность информации о состоянии пациента или дело в чем-то другом? Продюсер Сергей Лавров в беседе с 5-tv.ru объяснил, может ли быть эта тайна покрытая мраком попыткой пропиариться в преддверии концертов.

Продюсер признался, что одно время Власова пользовалась его услугами. Сейчас, отметил он, певица не популярна, да и ранее большого спроса на нее не наблюдалось. При этом, сама по себе Наталия талантлива, обаятельна и артистична, добавил Лавров.

«Дело все в том, что артисты очень, чтобы концерт продавался хорошо, прибегают к каким-то фишкам— пожениться, развестись, забеременеть или еще что-то <…> в зависимости от продюсера», — прокомментировал он.

СМИ сообщали, что Наталия Власова была госпитализирована прямиком с корпоратива. По версии сайта StarHit.ru, исполнительница почувствовала недомогание на сцене и начала терять равновесие. Вызванная бригада скорой помощи экстренно госпитализировала знаменитость с обострением серьезного сердечного заболевания. Из-за стремительного ухудшения состояния ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. По данным 5-tv.ru, достоверная информация о здоровье артистки отсутствует, а приближенные источники не выходят на связь для дачи комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой.

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«Чтобы концерт продавался»: может ли тайная болезнь Власовой быть пиар-ходом

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