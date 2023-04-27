Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 40

После минувшей бури сегодня энергии дня почти замрут. Полагаться придется исключительно на собственные силы.

Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 апреля?

В четверг будет сложно сдвигать что-то с места. Энергии дня приблизятся к нулевой отметке, почти замрут. И поэтому все, за что вы возьметесь в этот четверг, придется делать, полагаясь исключительно на собственные силы.

Совет дня: если есть возможность, проведите день в расслабленном состоянии. Если же возможности брать паузу нет, тогда заручитесь чьей-нибудь поддержкой. Вместе справиться со штилем четверга будет легче, чем в одиночку.

Предостережение дня: в четверг противопоказаны хирургические операции и начало лечения. Толку от него будет мало. Если операция плановая — попросите ее перенести на благоприятную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

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