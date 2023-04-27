Соколы на страже неба: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Игорь Рязов
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Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ с малых высот.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские летчики ежедневно оказывают поддержку нашим бойцам, сражающимся с националистами. Пилоты наносят удары по позициям боевиков с предельно малых высот, уничтожают технику и живую силу противника, чтобы обеспечить продвижение ВС РФ. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали кадры боевой работы самолетов Су-25 в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи штурмовиков нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пилоты выполняли пуски парами с малых высот. После атаки экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.  В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Кроме того, МО РФ опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации.  Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по позициям националистов.

Ранее 5-tv.ru показал, как ВС РФ отрезают боевикам ВСУ последние пути для подвоза резервов в Артемовск.

Тема:
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