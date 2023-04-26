Защитники Донбасса отрезают боевикам ВСУ последние пути для подвоза резервов в Артемовск

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Киевский режим признает проблему и готовится к сдаче города. Что происходит в регионе сейчас?

Фото, видео: Reuters / OLEKSANDR KLYMENKO; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные установили частичный контроль над последней дорогой, по которой ВСУ снабжали свою группировку в Артемовске. Теперь у противника остался лишь один путь подвоза резервов и боеприпасов — по лесу и пересеченной местности.

Однако пропускная способность там очень невысокая. И техника ВСУ буквально утопает в грязи.

Проблемы со снабжением признает и украинская сторона и намекает на скорую сдачу города. По последним данным, украинские формирования контролируют меньше пятой части территории Артемовска.

Россия продолжает специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. После этого в России прошло совещание Совбеза, после которого Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных республик. 30 сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации. С этим решением Украина категорически не согласна.

Тема:
Спецоперация
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