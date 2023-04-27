«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой

Скандальный шоумен намерен сделать из замка бежавшей Аллы Пугачевой крематорий и морг.

Знаменитый петербургский шоумен Стас Барецкий, который якобы стал одним из владельцев замка певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал об обстановке внутри имения.

«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Стас Барецкий.

При этом шоумен заявил, что доволен покупкой. С его слов, замок сбежавшей певицы чем-то напоминает бункерное помещение. А с учетом того, что Барецкий намеревается обустроить там крематорий и морг, условия для него почти идеальные.

«Сами помещения мне понравились, они холодные. Вы знаете, замок… Бункерное помещение, железные двери есть. Как будто под крематорий специально делали», — добавил собеседник 5-tv.ru.

Вместе с тем предоставить веские доказательства приобретения замка шоумен не смог. Но, по его утверждениям, недвижимость он купил вместе с коллегами по бизнесу. На все про все потратил 450 миллионов рублей. Теперь ему якобы осталось дождаться официальных документов и подтверждения состоявшейся сделки.

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