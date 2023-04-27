Скоро оставит детей одних? Потерявший голову от любви Киркоров начал строить дом

Артист был одинок не один год. И вот, наконец, в сердце поселилась любовь. Ради избранницы Киркоров, кажется, готов горы свернуть, лишь бы милая была довольна и счастлива.

В жизни певца Филиппа Киркорова в этом году произошло немало перемен: он заметно преобразился внешне и встретил свою любовь. Имя похитительницы сердца он не раскрывает, однако на днях признался — решил обзавестись новым жильем, поэтому начал строительство дома.

Как известно, в собственности артиста сейчас имеется особняк в столице в элитном месте. Там он живет вместе с двумя детьми. Где располагается новый объект, знаменитость не рассказал, но поведал — обустройство дома намерен закончить в конце этого года.

«Это будет не дворец. Я устаю от этого золота и блесток на сцене. Если ты придешь ко мне, увидишь тот классический минимализм, который присущ мне по жизни, не на сцене», — рассказал Киркоров в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Зачем Киркорову новое жилье, тоже пока остается загадкой. Ведь и в нынешнем он уже живет вместе с возлюбленной. Поклонники предположили, что артист в будущем намерен съехать от детей и жить только с избранницей. В любом случае сначала фанаты хотят познакомиться со спутницей, узнать более подробно об отношениях и знакомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Филипп Киркоров не увеличивал ягодицы при помощи пластической операции.