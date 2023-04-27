Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

В Волгограде скончался советский, грузинский и российский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили. Печальное известие сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко во ВКонтакте.

«Мой великий мастер. Вы научили меня жить, видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт стал для меня огромным жизненным уроком. И без вас, мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие вам небесное», — написала Глущенко.

О причинах смерти, дне и месте похорон пока не сообщается.

Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, был удостоен звания заслуженного артиста Грузинской ССР, являлся членом Союза театральных деятелей России. С 1960-х по 1980-е годы работал актером и режиссер Тбилисского русского ТЮЗа, с 1988-го по 1995 год был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.

Кроме того, Басилашвили был постановщиком спектаклей «Прощай, овраг» и «Али-баба и сорок разбойников». В 1986 году он снялся в психологической драме «Давай поговорим». А в 1990-х стал преподавать в Волгоградском институте искусств и культуры.

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