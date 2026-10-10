Умер актер Деннис Хаскинс, сыгравший Белдинга в сериале «Спасенные колоколом»

Актер Деннис Хаскинс, известный по роли директора Ричарда Белдинга в сериале «Спасенные колоколом», умер в Калифорнии. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на его менеджера Джея Шахтера.

Артисту было 75 лет. Он скончался от болезни Паркинсона, которую ему диагностировали еще восемь лет назад.

«Это трагическая потеря. Все любили мистера Белдинга, а те из нас, кто узнал Денниса, любили его еще больше. Он был моим клиентом и дорогим другом более 20 лет, и я буду ужасно по нему скучать. У меня разбито сердце», — сказал Шахтер.

По словам менеджера, артист был замечательным человеком, искренне любил своих поклонников и всегда находил время для общения с ними.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался звезда культового хоррора «Крик» — американский актер Си Уэйн Морган. Ему было 72 года. Во франшизе он исполнил роль известного юриста Хэнка Лумиса.

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