Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот

Голливудская актриса Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот. Знаменитость в последние годы редко делится подробностями своей личной жизни, поэтому новость о ее беременности, объявленная в марте, удивила публику.

В своем профиле в соцсети Линдси Лохан опубликовала домашнюю фотографию: в длинном платье и кроссовках беременная актриса позирует перед зеркалом. Ажурное зеленое платье отчетливо подчеркивает небольшой округлившийся живот.

Американская актриса Линдси Лохан ждет первенца. Instagram* / lindsaylohan

Предыдущая фотография на тему первой беременности в профиле Лохан была с детскими ползунками и подписью «Совсем скоро». Будущая мама прилетела в США, чтобы отпраздновать радостное событие с самыми близкими. Сама актриса с 2019 года проживает в Дубае, где и познакомилась со своим избранником. В 2022 году стало известно, что пара тайно поженилась.

До замужества и беременности Линдси Лохан была известна своим разгульным образом жизни. Кроме того, ее последние отношения заканчивались весьма плачевно: один избранник избивал ее, а другой, к сожалению, был женат. Нынешний возлюбленный Лохан — финансист-миллиардер Бадер Шаммас.

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