Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала не сама

Знаменитость долго шла к материнству. Что стало для нее спасительным выходом?

Услугами суррогатной матери воспользовалась голливудская актриса Пэрис Хилтон, пишет People. Селебрити и ее муж предприниматель Картер Реум давно хотели стать родителями, поэтому готовились к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Теперь у пары есть сын, имя которого пока не называется.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга», — разоткровенничалась знаменитость.

Отмечено, что 41-летняя блондинка заранее обо всем позаботилась, заморозив яйцеклетки. Она говорила об этом еще во время пандемии коронавирусной инфекции. Звезда признавалась, что большую часть года находится в перелетах, поэтому посчитала, что приняла верное решение сделать запас половых клеток.

Хилтон стала популярной в нулевых, сыграв богачку, которая не блещет умом. В то время ее жизнь напоминала один большой праздник. Пэрис тусовалась со многими коллегами: Бритни Спирс, Линдси Лохан, столкнувшимися потом с вредными привычками. Позже Хилтон поняла, что для нее важней семья, а не тусовки. Реум уверен, что она станет прекрасной женой и матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, смогла бы забеременеть Пэрис Хилтон с учетом всех ее вредных привычек.