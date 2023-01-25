Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала не сама

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 987

Актриса Пэрис Хилтон стала мамой в первый раз в 41 год

Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но рожала не сама

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi34

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Знаменитость долго шла к материнству. Что стало для нее спасительным выходом?

Услугами суррогатной матери воспользовалась голливудская актриса Пэрис Хилтон, пишет People. Селебрити и ее муж предприниматель Картер Реум давно хотели стать родителями, поэтому готовились к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Теперь у пары есть сын, имя которого пока не называется.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга», — разоткровенничалась знаменитость.

Отмечено, что 41-летняя блондинка заранее обо всем позаботилась, заморозив яйцеклетки. Она говорила об этом еще во время пандемии коронавирусной инфекции. Звезда признавалась, что большую часть года находится в перелетах, поэтому посчитала, что приняла верное решение сделать запас половых клеток.

Хилтон стала популярной в нулевых, сыграв богачку, которая не блещет умом. В то время ее жизнь напоминала один большой праздник. Пэрис тусовалась со многими коллегами: Бритни Спирс, Линдси Лохан, столкнувшимися потом с вредными привычками. Позже Хилтон поняла, что для нее важней семья, а не тусовки. Реум уверен, что она станет прекрасной женой и матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, смогла бы забеременеть Пэрис Хилтон с учетом всех ее вредных привычек.

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