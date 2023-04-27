Захарова: РФ отслеживает возможность создания «грязной бомбы» на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Российские службы держат под контролем действия Киева, направленные на обретение ядерного оружия.

Захарова: РФ отслеживает возможность создания «грязной бомбы» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские профильные ведомства продолжают отслеживать деятельность украинской стороны, направленную на создание «грязной бомбы». Об этом дипломат рассказала во время брифинга 27 апреля.

По словам представителя ведомства, киевский режим не избавился от возможности создавать опасное вооружение, в том числе «грязные бомбы». Поэтому, отметила она, реализация всех украинских проектов в этой сфере находится под бдительным контролем РФ.

«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания „грязной бомбы“, то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами», — заявила Захарова.

Ранее, 1 марта текущего года, в МИД РФ заявили, что российская сторона обеспокоена сообщениями об украинской провокации с применением химикатов, которая может пройти близь Приднестровья. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Киев и без того нагнетает ситуацию в данном регионе. В министерстве сослались на данные о поставках радиоактивных веществ в порты Одесской области и уточнили, что материалы с англоязычной маркировкой могут использоваться для изготовления «грязной бомбы».

Ранее 5-tv.ru писал, что в посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль «радиоактивного могильника».

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