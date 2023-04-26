В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Такой вывод был сделан дипломатами в связи с поставкой на Украину снарядов с обедненном ураном.

В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне. Так диппредставительство прокомментировало в своем Telegram-канале заявление первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который на днях сообщил о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном. При этом министр отметил, что не знает, откуда ведутся обстрелы этими боеприпасами.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного „могильника“», — заявили в посольстве.

По словам сотрудников диппредставительства, высказывание британского политика продемонстрировало безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими «конфликта по доверенности» на Украине. Посольство России призвало Великобританию не тешить себя надеждами и помнить, что сухими из воды им выйти не удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими последствиями для населения и экологии Украины грозит обедненный уран в снарядах.

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