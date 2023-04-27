Не менее пяти миллионов: боец ММА Стоун раскрыл расходы на свадьбу с Карнавал

Возлюбленные поначалу хотели организовать скромное торжество лишь с родными. Но ажиотаж вокруг заставил их готовиться к масштабной свадьбе.

Боец ММА Александр Зарубин, более известный как Саша Стоун, рассказал, как у него с блогером Валей Карнавал продвигается подготовка к свадьбе. Предложение руки и сердца он сделал почти год назад, торжество назначено на лето.

По словам мужчины, изначально они раздумывали о небольшой свадьбе лишь с самыми родными и близкими. Но, увидев ажиотаж и интерес публики, поняли — все ожидают от них масштабного торжества. В связи с этим, первой мыслью было организовать деревенскую свадьбу. Ведь Карнавал родилась и выросла в деревне под Ростовом. Там собрать всех жителей и устроить, как говорится, пир на весь мир. Но пока с идеей возлюбленные так и не определились.

Сейчас Карнавал полностью погрузилась в поиск платья мечты. Еще в конце прошлого года она стала ездить по свадебным салонам и примерять наряды. Но того самого, которое бы запало в душу, так и не нашла. Поэтому решила шить на заказ.

«Она ездит куда-то, все мерит, уже все видели это платье, кроме меня. Я уже очень жду этого дня, мне кажется, пущу слезу. Я с детства очень эмоциональный», — признался Стоун в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

При этом все расходы Стоун берет на себя. Но тратить на свадьбу более 100 миллионов рублей, как делают это многие селебрити, не намерен. Хотя только локация будущим супругам обойдется в пять миллионов рублей.

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