«Обязательно вернусь»: Ольга Бузова готовится к свадьбе в Сочи
Ольга Бузова намерена сыграть свою свадьбу в Сочи
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица поделилась с фанатами фотографиями из отеля и банкетного зала.
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова нашла место для свадьбы в Сочи. Артистка поделилась с фанатами видами на банкетный зал, который украшен растениями и гирляндами. Интерьер и атмосфера заведения пришлись ей по душе, передает Газета.ру.
Также певица выложила фотографии из отеля, в котором остановилась, и призналась, что хочет сыграть свадьбу в этом месте.
«Я обязательно еще к Вам вернусь. И выйду там замуж», — написала Ольга в своем личном блоге.
Бузова сообщила, что даже смогла отдохнуть один день. Она призналась, что ценит такую возможность, особенно, когда приходится работать в режиме нон-стоп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова похвасталась роскошным кольцом на красной дорожке концерта «Новый МУЗон». Фанатов шокировало то, что певица надела украшение на безымянный палец.
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