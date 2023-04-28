«Живу на грани»: тяжелобольной Андрей Губин рассказал о самочувствии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Губин рассказал о плохом самочувствии

«Живу на грани»: тяжелобольной Андрей Губин рассказал о самочувствии

Фото: Instagram* / vladimir.b

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Звезда 1990-х старается хоть что-то делать полезное для себя: гулять, дышать свежим воздухом — но уже давно отчаялся и не верит в выздоровление.

Певец Андрей Губин, который более 15 лет назад покинул сцену из-за тяжелого недуга, лицевой прозопалгии, рассказал, как он чувствует себя сейчас. По его словам, с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Певец старается держаться, не унывать, крепиться, но все бесполезно.

Сейчас артист живет вдали от шумного города, в доме в Подмосковье. Заставляет себя выходить гулять, дышать свежим воздухом. Но все это дается слишком тяжело.

«Живу на грани. У меня сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится. Боюсь умереть каждый день, но, в принципе, я столько лет не умираю, поэтому иногда думаю: кто-то меня защищает», — признался знаменитость в беседе с журналистом Андреем Малаховым на федеральном канале.

При этом Губин последние годы все же пытался лечиться, лежал в больницах. Когда понял, что российские специалисты бессильны, отправился в Израиль, Египет, Германию, Китай. Но все безуспешно. На лечение он потратил уже 150 тысяч долларов. В какой-то момент российские врачи посоветовали артисту полечиться в клинике неврозов.

«Там и Кобзон был, и Гафт, даже Высоцкий. Тогда я подумал: плох тот артист, который не лежал в психушке. И меня направили на отделение депрессии», — вспомнил он.

Но и этот метод лечения не принес плодов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не превратить жизнь в кошмар, ухаживая за тяжелобольным родственником.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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