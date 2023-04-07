Это мой крест? Как не превратить жизнь в кошмар, ухаживая за тяжелобольным родственником

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56

Терапевт Бажан: ситуацию с тяжелобольным родственником нужно принять и не винить себя

Это мой крест? Как не превратить жизнь в кошмар, ухаживая за тяжелобольным родственником

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Kreutzer

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Внезапная болезнь близкого может полностью изменить жизнь всей семьи.

Внезапная тяжелая болезнь близкого человека способна разрушить все планы на жизнь, ведь больной нуждается в постоянном уходе и заботе. В связи с этим многие люди слишком сильно погружаются в ситуацию и даже винят в ней себя. О том, как, несмотря на произошедшее, продолжить жить, выстраивая планы, рассказала гештальт-терапевт Алла Бажан в беседе с aif.ru.

Эксперт отмечает, что, погружаясь в возникшую проблему, человек не только ограничивает себя, но и делает из больного беспомощного, что в свою очередь ухудшает его состояние. Поэтому в первую очередь необходимо принять ситуацию без искажений о том, что все будет хорошо и все наладится. Важно признать, что болезнь может длиться долгое время.

От эмоциональной перегрузки поможет и консультация со специалистами, чтобы понять, какая помощь нужна больному и как ее можно разделить среди членов семьи и друзей. Главное — не делать акцент на слабости и беспомощности оказавшегося прикованным к постели родственника.

Также Бажан рекомендует слышать и понимать свои чувства, при игнорировании которых возникает депрессия. Так, самыми негативными являются страх, стыд, вина и запрет на злость. Не следует отказываться и от своих дел — важно продолжать отдыхать, заниматься спортом и проводить досуг так, как нравится.

Таким образом, необходимо жизнь в обычном темпе, несмотря на сложности. Чтобы это осуществить, можно прибегнуть к помощи сиделки, а также посетить несколько сеансов психолога.

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