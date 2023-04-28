Шквал снарядов! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — 5-tv.ru собрал лучшие моменты с работой российской артиллерии в одном видео.

На кадрах можно увидеть, как подразделения ВДВ точным огнем с закрытых огневых позиций уничтожают окопавшуюся пехоту ВСУ. Удары российские десантники нанесли из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. От получения цели до выстрела расчеты затратили не более двух минут.

Также военнослужащие ВДВ поддержали наступление штурмовых отрядов на артемовском направлении. С помощью 120-миллиметровых самоходок «Нона» десантники совершили марш на огневые позиции ВСУ и поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков.

А артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) поразили позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган». Удары из 220-миллеметровых орудий подавили работу органов управления и обеспечения войск, истощив ресурсный потенциал националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танкисты заставляют с позором бежать ВСУ и «разбирают» укрепрайоны.