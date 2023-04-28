В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров
Подпольщик в Николаеве заявил о ликвидации 20 украинских и иностранных офицеров
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Киев никогда не признается в своих ошибках, поэтому на несколько часов запретил снимать в этом регионе.
Российский ракетный удар ликвидировал два десятка украинских и иностранных националистов. Все они были офицерами и проводили совещание на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные», — приводит его слова РИА Новости.
Координатор подполья объяснил, что удар российских войск был выполнен с наивысшим профессионализмом. Боевики Украины пустили ПВО, но ракета попала в пятиэтажное здание рядом с заводоуправлением.
По словам Лебедева, ракетный удар был нанесен в момент переговоров боевиков ВСУ с зарубежными коллегами. Неизвестно, откуда родом были иностранцы, однако они говорили по-английски.
После случившегося правительство Украины запретило снимать и фотографировать в этом районе до шести утра. Пока действовал запрет прибыли пожарные, спасатели, националисты и СБУ. Оттуда было быстро вывезены все доказательства о нахождении боевиков на заводоуправлении. Именно поэтому Киев не говорит о произошедшем официально.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк.
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