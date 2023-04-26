Российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк

|
Рита Миронова
Рита Миронова 43

Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям украинский Т-80

Российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В работе экипажам помогали разведчики с помощью беспилотника.

Российская армия с помощью танка Т-90М «Прорыв» уничтожила украинский Т-80. Командир танковой роты с позывным «Большой» рассказал, что вражеская артиллерия приблизилась слишком близко к российским позициям.

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам», — цитирует бойца РИА Новости.

С третьего выстрела российские военнослужащие попали в двигатель украинского танка, который сразу же загорелся. В этой задаче помогали разведчики: с помощью беспилотника они корректировали работу.

К слову, Т-90М позволяет бойцам использовать новые боеприпасы с высокой эффективностью, в том числе управляемые ракеты, которые уничтожают вражеские объекты на дальности до пяти километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. После этого в России прошло совещание Совбеза, после которого Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных республик. 30 сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации. С этим решением Украина категорически не согласна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
26 апр
В Киеве готовят мероприятия по дискредитации России
26 апр
Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске
26 апр
Российская артиллерия под Кременной плотным огнем отодвигает ВСУ вглубь обороны
26 апр
Боевикам зенитки не нужны! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
25 апр
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
25 апр
Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
25 апр
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
25 апр
Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?
25 апр
Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ
+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

13:08
«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»
13:06
В международном розыске по делу Навального* об экстремизме находятся 11 человек
12:51
«Останусь дома»: Эрдоган отменил публичные выступления после сообщений о болезни
12:39
«Умер в той больнице, где я родился»: Байден снова спутал параллельные миры
12:27
Поклонники «поженили» Ярослава Бойко и Марию Порошину: это — любовь?
12:18
В реанимацию! Что происходило со звездой «Реальных пацанов» Масалитиным перед смертью

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео