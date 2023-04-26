Российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк

В работе экипажам помогали разведчики с помощью беспилотника.

Российская армия с помощью танка Т-90М «Прорыв» уничтожила украинский Т-80. Командир танковой роты с позывным «Большой» рассказал, что вражеская артиллерия приблизилась слишком близко к российским позициям.

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам», — цитирует бойца РИА Новости.

С третьего выстрела российские военнослужащие попали в двигатель украинского танка, который сразу же загорелся. В этой задаче помогали разведчики: с помощью беспилотника они корректировали работу.

К слову, Т-90М позволяет бойцам использовать новые боеприпасы с высокой эффективностью, в том числе управляемые ракеты, которые уничтожают вражеские объекты на дальности до пяти километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. После этого в России прошло совещание Совбеза, после которого Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных республик. 30 сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации. С этим решением Украина категорически не согласна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО.