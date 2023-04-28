Подводная ловушка: как в Британии спасали водителя тонущего авто

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Тонущего водителя в Британии пасли полицейские, выстроившись в живую цепь

Фото, видео: REUTERS / Toby Melville; 5-tv.ru

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На помощь прибыли полицейские. Они выстроились в живую цепь.

Командная работа спасла тонущего водителя в Британии. В разгар наводнения автомобиль вместе с владелицей смыло в реку. Салон стремительно заливало. А шансов спастись не осталось из-за электроники: она вышла из строя, заблокировав и двери, и стеклоподъемники.

Буквально в последний момент прибыли полицейские. Они выстроились в живую цепь и разбили окно дубинкой. Спасенная оказалась истинной британкой и очень долго извинялась перед полицейскими за то, что доставила им столько хлопот.

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