Подводная ловушка: как в Британии спасали водителя тонущего авто
Тонущего водителя в Британии пасли полицейские, выстроившись в живую цепь
Фото, видео: REUTERS / Toby Melville; 5-tv.ru
На помощь прибыли полицейские. Они выстроились в живую цепь.
Командная работа спасла тонущего водителя в Британии. В разгар наводнения автомобиль вместе с владелицей смыло в реку. Салон стремительно заливало. А шансов спастись не осталось из-за электроники: она вышла из строя, заблокировав и двери, и стеклоподъемники.
Буквально в последний момент прибыли полицейские. Они выстроились в живую цепь и разбили окно дубинкой. Спасенная оказалась истинной британкой и очень долго извинялась перед полицейскими за то, что доставила им столько хлопот.
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