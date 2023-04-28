Нужно ли повторно прививаться от кори, если прошло много времени?
Иммунолог Крючков: для групп риска необходима повторная вакцинация от кори
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Вакцинированный человек может заразиться корью даже в возрасте 60-70 лет. Как избежать этого тяжелого недуга?
Человек может привиться от кори во взрослом возрасте, если находится в группе риска или если не было вакцинирования в детстве. Об этом рассказал изданию Lenta.Ru иммунолог Николай Крючков.
Специалист пояснил, что в национальном календаре вакцинации детей от кори прививают два раза: в год и шесть месяцев. Иммунитет сохраняется на протяжении десятилетий или всей жизни. Однако это не значит, что человек не может заразиться в возрасте 60-70 лет.
Риски подхватить заболевание для обычного человека сведены к минимуму благодаря коллективному иммунитету. Но есть группы в зоне риска, которым необходимо прививаться повторно. По словам Крючкова, это относится к врачам, которые сталкиваются с болезнью повсеместно. Также прививки нужны туристам.
Вакцинация во взрослом возрасте рекомендована, если у пациента нет уверенности, делали ли ему прививку в детстве и болел ли он тогда. В таком случае Крючков рекомендует сдать анализы на титры антител к кори и в случае необходимости привиться, ведь во взрослом возрасте корь протекает достаточно тяжело, так что лучше обезопасить себя.
Роспотребнадзор отмечает, что при контакте с больным иммунизация проводится в течение первых 72 часов.
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