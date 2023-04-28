ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка. Есть погибшие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 122

Украинские террористы продолжают обстреливать жилые кварталы города. Мирных жителей буквально держат в страхе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики ВСУ атаковали Донецк. Один из снарядов попал в пассажирский автобус. В результате ЧП, по разным данным, погибли от пяти до семи человек, сообщил источник 5-tv.ru.

Детали трагедии уточняются. Так же, как и состояние людей, которые могли выжить при атаке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Турции заявили об обстреле ведомственного самолета в Судане.

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ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка. Есть погибшие

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