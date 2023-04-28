«Дедушка» Байден уже не тот: рейтинг лидера США достиг минимального уровня

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Рейтинг Джо Байдена достиг минимальных значений с момента инаугурации

«Дедушка» Байден уже не тот: рейтинг лидера США достиг минимального уровня

Фото: www.globallookpress.com / SHAWN THEW

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале позапрошлого года в главу Штатов верили больше половины опрошенных американцев, однако результат стал снижаться по мере правления президента.

Популярность американского лидера Джо Байдена среди граждан США снизилась до рекордных показателей, начиная с его вступления на пост президента страны. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на результаты эксперимента социологической службы Gallup.

Исходя из итогов исследования, на данный момент работу действующего главы Штатов одобряют только 37% опрошенных. Недовольных оказалось больше — 59%. Оставшиеся 4% не захотели отвечать.

Исследователи определили, что сейчас у Байдена самый маленький рейтинг, зафиксированный во время проведении опросов Gallup с начала его инаугурации в январе 2021 года.

«В то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, уровень одобрения его работы американцами снизился до 37%, это минимальный для него показатель за все время, согласно оценкам Gallup», — приводит издание социологической службы.

Стоит отметить, что в феврале позапрошлого года президенту США доверяли 57% респондентов, опрошенных Gallup. Однако со временем эти цифры начали уменьшаться, большинство противников политики Байдена недовольны сложившейся экономической ситуацией в государстве. В июле 2022 года рейтинга лидера Штатов снизился до 38%. Тогда это был минимальный показатель для Байдена.

Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан Америки. Вопросы о президенте им задавали во время телефонной беседы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп потроллил Байдена на фоне слухов о его невменяемом состоянии.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

15:49
Улыбки и много цветов: как прошло открытие памятника Гаркалину в Москве
15:46
Шизофрения и мания: чем опасен страх смерти, в котором живет Андрей Губин
15:31
«Только язык силы»: политолог об ответе на изъятие российских активов за рубежом
15:30
Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую НПО «Съезд народных депутатов»
15:18
Какое наказание грозит за справление нужды во дворе дома?
15:12
Ручки за спину: как Блиновская предугадала свое задержание

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео