Шутка политика очень понравилась общественности. Что сказал экс-президент США?

Бывший президент США Дональд Трамп подшутил над нынешним главой государства Джо Байденом во время встречи со своими сторонниками в Манчестере. Прямую трансляцию вел NewsMax.

Местные СМИ уже пестрят заголовками о том, как политик смешно потроллил вечно позорящегося президента. На этот раз Трамп сыграл на плохом состоянии здоровья Байдена.

«Как думаете, будет хоть раз такое, что он встанет и скажет: «Я баллотируюсь в президенты. Куда мне идти, куда, черт возьми, мне идти? Я хочу уйти», — посмеялся Трамп.

Публика оценила эту шутку, которая уже разошлась на мемы по всему интернету.

Кстати, недавний опрос жителей США показал, что они все требуют от Байдена признания в его недееспособности и проблемах со здоровьем. Ведь ни для кого не секрет, что с президентом регулярно случаются конфузы: то он не справляется со ступеньками и ветром, поднимаясь по трапу в самолет, забывает, куда идти и что говорить, обращается к умершим коллегам во время выступлений.

Уже давно Джо Байден демонстрирует явные признаки возрастных изменений и намеренно избегает вопросов по этой теме. Все это, по мнению большинства американцев, плохо скажется на его избирательной кампании. Буквально в конце апреля нынешний президент США объявил, что все-таки будет переизбираться на второй срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами.