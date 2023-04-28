Российская авиация нанесла групповой ракетный удар по дислокации резерва ВСУ

Авиация России нанесла групповой ракетный удар по дислокации резерва ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — подчеркнул в ходе ежедневного брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили семь человек прямым попаданием снаряда в пассажирский автобус в Донецке.