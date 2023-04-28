Сестры убитого дочерьми Хачатуряна будут добиваться его реабилитации

Сестры убитого дочерьми Михаила Хачатуряна выразили свое несогласие с предъявленными обвинениями в отношении брата. Об этом сообщила пресс-служба Бутырского суда Москвы.

«Позицию <…> племянниц (сестры Хачатуряна. — Прим. ред.) считают оговором отца, как способ защиты от предъявленного им обвинения», — заявили в суде, уточнив, что сестры также решили добиваться реабилитации брата с его оправданием.

Между тем инстанция отклонила ходатайства потерпевших о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

Михаил Хачатурян был зарезан своими дочерьми в Москве 27 июля 2018 года. Девушки сообщили, что он был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили в марте 2021 года. Уже весной 2022-го расследование было завершено, а обвинения усилены из-за обнаружения факта распространения порнографических материалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ направила обвинительное заключение в отношении убитого бизнесмена Михаила Хачатуряна в Бутырский суд Москвы.