«Причинение тяжкого вреда»: отца сестер Хачатурян будут судить посмертно
Следствие вменило Хачатуряну причинение тяжкого вреда дочерям
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна еще в марте 2021 года.
Генпрокуратура РФ направила обвинительное заключение в отношении убитого бизнесмена Михаила Хачатуряна в Бутырский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Следственные органы ужесточили обвинение, введя в уголовное дело мужчины статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна еще в марте 2021 года — его подозревают в побоях и сексуальном насилии над собственными дочерями.
Весной 2022 года расследование по делу Хачатуряна было закончено, а обвинение в его адрес — ужесточено, так как был установлен факт распространения им порнографических материалов с участием его дочерей.
В 2018 году сестер Хачатурян обвинили в убийстве родного отца по тяжкой статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 20 лет лишения свободы, однако они до сих пор ждут приговора. Правда, не в СИЗО, а дома.
Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено в собственном доме в июле 2018 года. Дочери погибшего в результате расследования признались в убийстве и рассказали, что не могли больше терпеть издевательства над собой со стороны отца.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как живут сестры Хачатурян после убийства отца.
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