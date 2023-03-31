«Причинение тяжкого вреда»: отца сестер Хачатурян будут судить посмертно

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Следствие вменило Хачатуряну причинение тяжкого вреда дочерям

«Причинение тяжкого вреда»: отца сестер Хачатурян будут судить посмертно

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна еще в марте 2021 года.

Генпрокуратура РФ направила обвинительное заключение в отношении убитого бизнесмена Михаила Хачатуряна в Бутырский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственные органы ужесточили обвинение, введя в уголовное дело мужчины статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна еще в марте 2021 года — его подозревают в побоях и сексуальном насилии над собственными дочерями.

Весной 2022 года расследование по делу Хачатуряна было закончено, а обвинение в его адрес — ужесточено, так как был установлен факт распространения им порнографических материалов с участием его дочерей.

В 2018 году сестер Хачатурян обвинили в убийстве родного отца по тяжкой статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 20 лет лишения свободы, однако они до сих пор ждут приговора. Правда, не в СИЗО, а дома.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено в собственном доме в июле 2018 года. Дочери погибшего в результате расследования признались в убийстве и рассказали, что не могли больше терпеть издевательства над собой со стороны отца.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как живут сестры Хачатурян после убийства отца.

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