В России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену

|
Полина Долгова
Полина Долгова 39

Совфед РФ одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

В России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Инициатива включает ряд поправок в Уголовный кодекс.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Инициатива была предложена в Госдуме в ноябре 2022 года. Она включает ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, которые направлены на усиление ответственности за терроризм и преступления против основ Конституции и безопасности государства.

Так, по статье «Госизмена» устанавливается пожизненное лишение свободы. На данный момент срок был до 20 лет. По статье «Террористический акт» длительность заключения увеличена с 15 до 20 лет. За совершение акта международного терроризма наказание будет от 12 лет до пожизненного заключения.

Также закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение лиц в совершение террористических актов, срок за сотрудничество составит 12 лет вместо десяти.

Кроме того, усиливается наказание и за преступления по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем». Виновным грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. На данный момент срок составлял от пяти до десяти лет заключения. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ. 

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

18:49
Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
18:39
Адвокат Блиновской отказалась комментировать ее меру пресечения — видео
18:33
Проверят каждого: за что россиян могут лишить места в общем коридоре на этаже
18:31
Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
18:23
В ФАО выразили надежду на продление зерновой сделки
18:17
В Японский сад в Москве выстроились очереди, чтобы полюбоваться цветением сакуры

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео