Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Сталинграда статуса ветерана войны

Путин присвоил жителям осажденного Сталинграда статус ветерана ВОВ

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Им предоставлено много полезных льгот и социальная поддержка.

Теперь жители осажденного Сталинграда будут иметь статус ветерана Великой Отечественной Войны (ВОВ). Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ публикован на сайте правовой информации.

Известно, что статусом «Житель осажденного Сталинграда» обладают те лица, которые находились на территории города во время Сталинградской битвы — с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Исходя из принятой инициативы, эти люди сравнимы с ветеранами ВОВ.

Статус открывает для гражданина определенные льготы: повышение пенсионных выплат за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца. В том числе предоставляются меры социальной поддержки, которые включены в закон «О ветеранах». Это пенсионное обеспечение, право на улучшение жилищных условий при необходимости, снабжение протезами, если они нужны, и денежные выплаты каждый месяц.

Стоит отметить, что в России прошла акция в память о жертвах геноцида в годы ВОВ. По всей стране проходили выставки и уроки в учебных заведениях, посвященные невыразимому горю тех лет. Ранее 5-tv.ru опубликовал видео о преступлениях, у которых нет срока давности.

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