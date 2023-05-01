Российские авиабомбы весом 500 кг вынудили ВСУ резко сменить тактику в Артемовске

Модули планирования и коррекции, которыми оснащаются бомбы ФАБ-500, позволяют истребителям-бомбардировщикам наносить удары, не залетая в зону поражения украинской ПВО.

До ударов российской авиации украинские националисты размещали на верхних этажах жилых домов в Артемовске снайперов, а в подвалах — штабы и склады.

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«Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, так же обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел, украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», — цитирует Алексея Леонкова РИА Новости.

По словам военного эксперта, теперь остающиеся в Артемовске боевики ВСУ ведут разведку с помощью квадрокоптеров.

«Высотки также продолжают задействовать, только на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте», — добавил специалист.

ВКС РФ используют фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 по всей линии фронта. Их оснащают модулями планирования и коррекции, чтобы истребители-бомбардировщики могли наносить удары, не залетая в зону поражения украинской ПВО.

«При этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия», — подытожил Алексей Леонков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уверены в скором освобождении Артемовска. В Минобороны РФ позднее сообщили о взятии еще четырех кварталов в городе.