Лиз Трасс просят заплатить за пропавшие из резиденции тапочки и халаты

Бывшей главе правительства и руководителю британского МИД Лиз Трасс выставили счет на 12 тысяч фунтов стерлингов за пропавшие из резиденции Чивнинг-хаус принадлежности — банные халаты, тапочки, продукты и напитки. Особняк использовался для приема гостей, после чего в нем не досчитались некоторых вещей. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на официального представителя Трасс.

Согласно статье, будучи министром иностранных дел, дама собирала в Чивнинг-хаус своих советников и обсуждала важные вопросы, в том числе программу на случай получения должности премьера. Свита Трасс, судя по всему, разошлась по домам в предоставленных халатах, да еще и плотно поужинав к тому же.

По правилам, официальные встречи в рамках деятельности внешнеполитического ведомства оплачиваются из государственной казны. Но если политики проводят частные мероприятия в резиденции, тратиться на них должны самостоятельно. В связи с этим Секретариат кабинета министров Великобритании потребовал с Трасс компенсацию.

Бывший премьер счету не обрадовалась и сочла его несправедливым. Ну, не полностью справедливым. Часть расходов на своих гостей она готова оплатить. Но проведенные в Чивнинг-хаус встречи она считает официальными, ведь на них присутствовали государственные деятели и чиновники. Кроме того, непонятно, почему взыскание за август проводится с таким опозданием — в апреле следующего года.

Поэтому, как отметил представитель Трасс, требование компенсации будет обжаловано.

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