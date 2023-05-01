Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля на май

В начале апреля курс доллара впервые за год поднялся выше 80 рублей. Что ждет отечественную валюту в наступившем месяце?

Резкого ослабления или роста курса рубля в мае не произойдет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на финансовых аналитиков.

Эксперт из BitRiver Владислав Антонов напомнил, что российская валюта слабеет с начала года. Причины этого — низкие цены на нефть и рост дефицита бюджета. Однако ситуация меняется в лучшую сторону.

«Стабильность мировой экономики может положительно сказаться на курсе рубля, так как Китай и Индия будут больше закупать нефти и газа <…> В мае не ожидается усиления санкций, поэтому сильного ослабления рубля не ожидаем. При этом тест долларом уровня 85 рублей составляет больше 80%. Здесь ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть», — сказал Владислав Антонов.

Схожей точки зрения придерживается директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, курс валюты в рамках одного месяца больше зависит от новостной повестки, чем от объективного состояния экономики. Если же говорить о более дальней перспективе, рубль демонстрирует позитивную динамику.

«Следует ожидать обратного движения (усиления рубля. — Прим. ред.) на длинном горизонте. Исходя из этого, я бы ставил на укрепление рубля в ближайшие месяцы», — заявил финансовый аналитик.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что российская экономика начала расти. При этом эксперт не ожидает существенных изменений курс рубля в мае.

«Я считаю, что валютный рынок будет находиться на стабильных значениях, и, соответственно, потребительские цены тоже будут находиться на тех же уровнях, которые наблюдаем», — объяснил специалист.

В начале апреля 5-tv.ru сообщал, что курс доллара впервые за год поднялся выше 80 рублей. На этом фоне многие задумались, как лучше поступить со своими сбережениями в отечественной валюте. Ответ дал биржевой аналитик Сергей Суверов.