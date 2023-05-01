Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе была подорвана опора линии электропередач (ЛЭП). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что на еще одной опоре было обнаружен инородный объект, предположительно — взрывное устройство.

Дрозденко сообщил, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, так как сеть после инцидента была переключена подстанцией в автоматическом режиме.

На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры, добавил губернатор области.

Фото, видео: Пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области; 5-tv.ru

По последним данным, угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. Специалисты проверяют другие конструкции.

Он также обратился к жителям Ленобласти с просьбой быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в заброшенной котельной в Санкт-Петербурге произошел взрыв.