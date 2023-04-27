В заброшенной котельной в Санкт-Петербурге произошел взрыв

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 64

Предварительно, причиной происшествия могло стать самодельное взрывное устройство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в заброшенной котельной в Павловске. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, так как на месте котельной образовалась большая воронка.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места взрыва. На прилегающей территории работают саперы, полиция и МЧС. Информации о пострадавших нет.

Примерно в 300 метрах от места происшествия находится конно-спортивный клуб. Там уже оценили ущерб от инцидента. Известно, что во время взрыва лошади из конного клуба были на кормежке. Никто из животных не пострадал.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о происшествии в Белгороде. 20 апреля на перекрестке одной из центральных улиц города прогремел взрыв. После него на месте образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

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